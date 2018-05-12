Почему сирийский «Панцирь» не уничтожил израильскую ракету?

2018-05-12 15:21 | www.oxu.az | 8

Экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев рассказал, что Израилю не стоит гордиться «победой» над сирийским комплексом «Панцирь-С1».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает НСН.

Эксперт отметил, что на момент нанесения удара израильской ракетой ЗРПК не был развернут, а его боевой расчет находился на расстоянии 15-20 метров.

По словам Хатылева, все было зафиксировано на съемке со спутнике.

«Машина находилась в походном положении, то есть она не была развернута и аппаратура не была включена. Естественно, «Панцирь» не мог оказать противодействие», - рассказал эксперт.

Эксперт рассказал, что комплекс разворачивается в течение 5 минут, а высокое напряжение поднимается за 2 минуты.

«Если бы «Панцирь» был в развернутом положении, такую маловысотную и малоскоростною цель уничтожила бы на расстоянии 12-18 километров. Я это гарантирую, так как сам принимал участие в испытаниях», - пояснил Хатылев.

Он также объяснил, что «Панцирь» могли передислоцировать, поэтому он не был готов к удару.

Ранее израильские военные опубликовали ролик, на котором запечатлен удар по комплексу в ночь на 10 мая.