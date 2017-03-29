В Перу самолет загорелся при посадке, пострадали более 25 человек

2017-03-29 07:16 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 26 человек пострадали в результате инцидента в аэропорту города Хауха, где при посадке загорелся самолет авиакомпании Peruvian Airlines. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета La Republica.

Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы, среди них есть ребенок. Ранее авиакомпания сообщила, что никто из 141 пассажира, находившихся на борту самолета, серьезно не пострадал. Причина происшествия выясняется.

"В момент приземления был сильный ветер, пилот совершил маневр и съехал с полосы, из-за этого сломалось шасси, топливный бак был поврежден и затем произошел взрыв", — сообщил изданию один из очевидцев произошедшего. В свою очередь, пилот самолета Денисс Хан сообщил, что колесо шасси лопнуло в момент посадки.