Аурелия Григориу: «Последние события, происходящие в Армении, особого влияния на конфликт в Нагорном Карабахе не окажут» - ИНТЕРВЬЮ

2018-05-12 15:34 | www.apa.az | 9

- В первую очередь мы хотим знать цель Вашего визита в Баку.

- В Баку я прилетела по приглашению заслуженного деятеля искусств Азербайджана, доцента кафедры моделирования Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств - Фахрии Халафовой в связи с мероприятиями, посвященными открытию памятника её матери - известного ученого-химика, академика , доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Рафиги Алирза гызы Алиевой, с которой мне посчастливилось быть лично знакомой и с ней у меня связаны очень теплые воспоминания.

10 мая исполняется 95 лет со Дня рождения Общенационального лидера Азербайджана - Гейдара Алиева. В связи с этим, я приняла участие в торжественном мероприятии , проводимым Сабаилском районом города Баку. хочу отметить, что я не первый год принимаю участие в мероприятиях, посвященных дню рождения Гейдара Алиева, и замечаю, какие искренние чувства испытываются народом в отношении своего общенационального лидера , с каким неподдельным восторгом, трепетом и любовью относятся люди к Гейдару Алиеву, высоко оценивая его поистине великую роль в создании независимого государства Азербайджан, формировании основ внешней и внутренней политики страны.

- Как Вы оцениваете влияние последних событий в Aрмении на конфликт в Нагорном Карабахе?

- Полагаю, что последние события, происходящие в Армении, особого влияния на конфликт в Нагорном Карабахе не окажут. Население этой страны боролось за отставку Сержа Саркисяна, а не за изменение государственной политики . Просто одна группировка олигархов сменила другую. Пашинян, не успев стать премьер-министром, уже стал угрожать Азербайджану войной. Первый свой визит в роли премьера он совершил в Нагорный Карабах, демонстрируя тем самым приверженность к ранее избранному Арменией курсу агрессии и войны в отношении Азербайджана.

- Продолжает ли армянское лобби преследовать Вас по миру?

- Преследования не прекращаются и продолжаются постоянно. В настоящее время в Молдове судом рассматривается иск Армянской Общины с требованием обязать меня извиниться перед армянским народом в средствах массовой информации и взыскать с меня 2500 евро за «оскорбленные честь и достоинство». На протяжении последних лет органы правопорядка постоянно пытаются привлечь меня к уголовной ответственности, возбуждая уголовные дела по надуманным мотивам. Это происходит, как правило, в тех районах, где влияние армянской общины наиболее сильно. Как пример этого, могу привести факт возбуждения уголовного дела против меня за, якобы подделанную мною подпись моей клиентки на моём же мандате адвоката, интересы и права которой я защищала в суде. Полиция удосужилась провести почерковедческую экспертизу, которая умудрилась дать абсурдное заключение, что «подпись принадлежит клиентке, но её рукой водила адвокат Григориу А.» Про оскорбительные сообщения с угрозами в мой адрес, присылаемые постоянно на мой телефон и телефоны членов моей семьи, я говорить не буду. Содержания этих сообщений настолько грязные, что приличным людям их не то что публиковать, но и читать противно.

- В этом году в Молдове пройдут парламентские выборы. Как Вы оцениваете ситуацию в Молдове в предверии выборов?

- Ситуация непростая. В настоящее время реальным потенциалом обладают две партии - Демократическая Партия Молдовы (ДПМ), председателем которой является Влад Плахотнюк. И Партия Социалистов Республики Молдова (ПСРМ), руководит которой нынешний президент - Игорь Додон. Не являясь членом ни одной из этих партий. ПСРМ, cозданная в начале 2000х годов, особых успехов на политической арене она не добилась. По количеству популистских обещаний эта партия не знает себе равных. Как полная противоположность - это деятельность Демократической Партии Молдовы, руководителем которой является Влад Плахотнюк. В руках этой партии находится реальная власть в Молдове. Хочу напомнить, что Молдова - это государство с республиканской парламентской формой правления. ДПМ сегодня обладает большинством голосов депутатов парламента, спикер парламента - демократ Андриан Канду, демократическим правительством руководит премъер-министр Павел Филип. Следует отметить, что демократы грамотно и последовательно строят свою работу. Практически во всех областях жизни страны проводятся реформы, реально влияющие на изменение жизни населения. И пусть они идут не так быстро, как хотелось бы, но они проводятся , и мы это чувствуем. Самое главное, что у руководства страны есть четкая позиция по всем направлениям развития государства, которая последовательно воплощается в жизнь. Это так же касается и вопроса поддержки нашей страной территориальной целостности Азербайджана, о которой неоднократно заявляет министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы, демократ Тудор Ульяновский. Только за 2017 год национальная экономика Молдовы выросла на 4%, заработная плата населения - на 11%, индексация пенсий составила 10%, увеличились различного рода пособия и выплаты, стартовала государственная жилищная программа поддержки молодых семей «Первый дом». Особой популярностью среди населения страны пользуются воплощаемые в жизнь различные социальные проекты, инициированные благотворительным фондом Влада Плахотнюка «Едельвайс», среди которых - поддержка материнства и детства, строительство современных детских площадок по стране, вручение «коробок для новорожденных», открытие молодежных бизнес-инкубаторов и школы послов. И многие, многие другие. Другими словами - Демократическая Партия Молдовы совершает реальные дела для улучшения жизни в Молдове, а не сетует на отсутствие возможностей или полномочий, и не раздает щедро обещания. Самое главное, что все больше людей доверяют демократической партии, и их число постоянно растет, и я надеюсь, что эта партия одержит победу на предстоящих парламентских выборах.