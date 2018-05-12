Германия заинтересована в безопасности Израиля - Меркель

2018-05-12 15:33 | www.trend.az | 8

Германия заинтересована в безопасности Израиля и внимательно следит за развитием ситуации в отношениях между этим государством и Ираном. Об этом заявила в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель, которой вручили в Ассизи "Лампаду мира" Святого Франциска, награду ордена францисканцев "за усилия по поддержанию мира", передает ТАСС.

"Мы следим за развитием событий на Ближнем Востоке и отношений между Израилем и Ираном, исходя из того, что безопасность Израиля является частью государственной политики Германии", - сказала Меркель.