Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 7-11 мая

2018-05-12 15:34 | www.trend.az | 10

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (7-11 мая) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), добываемую на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 77,04 доллара за баррель, что на 2,16 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 77,84 доллара за баррель, минимальная – 74,85 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 72,63 доллара за баррель, что на 1,94 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период с 7 по 11 мая составила 73,48 доллара за баррель, минимальная - 70,34 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.