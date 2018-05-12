Такого вы еще не видели! В Баку показали, как рисовать деньги (ФОТО)

2018-05-12 15:35 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Можно долго рассуждать о смысле и роли денег в жизни человека. Кто-то придает деньгам слишком большое значение, для других это просто купюры, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже. А вот молодая талантливая художница Зарнишан Юсиф нашла необычное применение денежным банкнотам…

В художественной галерее "Гыз Галасы" ("QGallery") в Баку состоялось открытие персональной выставки Зарнишан Юсиф под названием "MONEY, MONEY, MONEY", сообщает Trend Life.

В экспозицию вошли более 30 произведений, каждое из которых представляет мироощущение автора, воспринимающего окружающий мир через призму вписанных в холст различных денежных банкнот.

Среди банкнот, изображенных на полотнах художницы, можно увидеть уникальные, старинные экземпляры, которые на протяжении последнего столетия активно использовались на территории Азербайджана, начиная с начала прошлого века и по сегодняшний день. И это далеко не случайно, что выставка "MONEY, MONEY, MONEY", приурочена к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

По словам Зарнишан Юсиф, экспонируемые на выставке работы разделены на три серии: в одну входят работы, на которых представлены купюры разных стран, вторая – это произведения, посвященные китайским деньгам, третья серия работ полностью посвящена денежным купюрам Азербайджана.