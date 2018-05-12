Новый премьер Малайзии учредил "совет старейшин"

2018-05-12 15:45 | www.trend.az | 8

Вновь избранный премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назначил первых трех министров нового кабинета и учредил консультативный орган "Совет старейшин", в который вошли вышедшие в отставку видные чиновники и эксперты, сообщает в субботу малайзийская газета The Star, передает РИА Новости.

Первыми назначенными министрами кабинета стали лидеры крупных политических партий, входящих в коалицию "Альянс Надежды", которая одержала победу на выборах 9 мая, впервые в истории постколониальной Малайзии сместив правительство коалиции "Барисан Насиональ" ("Национальный Фронт").

Председатель Объединенной партии сынов земли Малайзии Мухиддин Яссин получил портфель министра внутренних дел, этнический китаец Лим Куан Энг, генеральный секретарь Партии демократического действия - портфель министра финансов, а председатель Партии национального доверия Мохамад Сабу - портфель министра обороны, сообщает издание.