Закир Гасанов предупредил Пашиняна

2018-05-12 15:55 | www.oxu.az | 8

Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу министерства.

К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений, посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне, и другие ответственные офицеры.

Основываясь на слова, прозвучавшие в речи Верховного главнокомандующего ВС о нагорно-карабахском конфликте и военном потенциале азербайджанской армии, озвученные на мероприятии, посвященном 95-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, министр обороны поставил конкретные задачи перед должностными лицами.

Генерал-полковник З.Гасанов также высказал свое отношение к безответственным заявлениям, сделанным различными официальными лицами, в том числе новоизбранным премьер-министром Армении после смены власти в этой стране.

Министр обороны предупредил военно-политическое руководство Армении, что подобные действия противника неприемлемы и азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям.

Всесторонне проанализировав текущую обстановку на фронте, министр приказал держать под постоянным контролем деятельность противника на линии фронта и в глубине обороны, быть готовыми к его вероятным действиям, а также принять решительные меры с целью немедленного предотвращения возможных провокаций со стороны врага.

Генерал-полковник З.Гасанов довел до руководящего состава требования, вытекающие из распоряжения президента Азербайджана господина Ильхама Алиева в связи с организацией и проведением на высоком уровне торжественных мероприятий по случаю 100-летия Вооруженных сил Азербайджана и дал соответствующие указания ответственным лицам.