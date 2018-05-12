Инвалид Карабахской войны сжег свой дом в знак протеста - ВИДЕО

2018-05-12 16:06 | www.oxu.az | 9

Инвалид Карабахской войны Фуад Акперов сжег свой дом в знак протеста против произвола главы Исполнительной власти Абшеронского района Ирады Гюльмамедовой, передает Oxu.Az.

По словам Ф.Акперова, его избили люди главы Исполнительной власти за то, что он отказался платить взятку.

«Государство мне выдало купчую на право владения этим домом. Почему я должен им платить? Я получаю пенсию в размере 214 манатов.

Я отказался, и тогда группа близких к главе района людей во главе с человеком по имени Баба зверски избили меня. И все это произошло на глазах у сотрудников полиции.

Я не буду им платить. А свой протест я смогу выразить лишь тем, что сожгу свой дом», - сказал Акперов в своем видеообращении, после чего действительно сжег свой дом.

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