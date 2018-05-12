В Бакинский метрополитен завезен еще один поезд метро

2018-05-12 16:07 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Согласно договору по закупке двух новых поездов, подписанному между ЗАО «Бакинский метрополитен» и ОАО «Метровагонмаш», в Азербайджан завезен второй поезд.

Об этом в субботу сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

«В настоящее время прибывшие из России и местные специалисты осуществляют работы по вводу в эксплуатацию нового поезда. Будет установлено оборудование, проведены работы по отладке, а затем проведены испытания. Только после этого поезд будет запущен на линию», - сказал Пашаев.

По словам главы пресс-службы, каждый из новых поездов состоит из пяти вагонов.

«Эти поезда оснащены вагонами четвертого поколения и имеют ряд преимуществ по сравнению с вагонами, купленными в 2015 году. В новых поездах установлена система кондиционирования и вентиляции. В поезде существует переход между вагонами, а более широкие дверные проемы облегчают посадку-высадку пассажиров», - отметил Пашаев, добавив, что в вагонах также установлены ультрафиолетовые лампы, посредством которых осуществляется биологическая очистка воздуха.

По словам главы пресс-службы, с точки зрения технического оснащения этот поезд относится к самому последнему поколению.