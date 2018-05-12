США нанесли авиаудар по Сирии

2018-05-12 16:25 | www.oxu.az | 8

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по жилой деревне на юге провинции Эль-Хасаке в Сирии, погибли восемь мирных граждан.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское гостелевидение.

По данным телеканала, авиаудару подверглась деревня Аль-Хамади в районе Абу Хамида.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.