Генсек ООН выразил надежду на прогресс в нагорно-карабахском урегулировании

2018-05-12 16:21 | www.trend.az | 10

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на прогресс в нагорно-карабахском урегулировании. Об этом, как передает в субботу РИА Новости, говорится в поздравительном послании премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю его избрания на пост главы правительства.

Гутерреш отметил, что ООН решительно и последовательно поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно- карабахского конфликта путем мирных переговоров.

"Надеюсь, что в этот чувствительный для процесса мирного урегулирования период эти усилия получат больший размах и приведут к положительным результатам, которые помогут установить продолжительный мир и обеспечить процветание для всех народов Южного Кавказа", - отмечается в послании.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.