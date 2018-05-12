В крупном ДТП на западе Индии погибли не менее десяти человек

2018-05-12 16:21 | www.trend.az | 9

По меньшей мере десять участников свадебной процессии погибли, еще 13 получили ранения в результате крупного ДТП, которое произошло в субботу на западе Индии, передает агентство IANS со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу утром в штате Махараштра. По данным агентства, гости возвращались с торжества, когда их фургон столкнулся с автомобилем-цистерной, который шел на обгон по противоположной стороне трассы. Восемь человек погибли в момент аварии, еще двое были сильно искалечены и впоследствии скончались от полученных травм.