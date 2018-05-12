На акции протеста в Грузии потребовали отставку премьер-министра

2018-05-12 16:52 | www.apa.az | 8
В знак протеста против проводимой в ночных клубах Тбилиси спецоперации перед зданием парламента Грузии проходит акция.
Как сообщает грузинское бюро АПА, организованная общественным движением «Белый шум» акция проходит под лозунгом «Мы вместе танцуем, мы вместе боремся».
К акции присоединилась партия «Гирчи», работники ночных клубов, представители НПО.
Они критиковали правительство за рейд в ночных клубах, требуя отставки премьер-министра, министра внутренних дел и наказания всем ответственным за насильственную операцию.
В Кутаиси и Батуми также прошли акции солидарности.
Отметим, прошлой ночью в результате проводимой в ночных клубах «Басcиани» (Bassiani) и «Галлери» (Cafe Gallery) спецоперации были задержаны 8 наркоторговцев.