Коалиция во главе с США нанесла второй удар по мирным жителям в Эль-Хасаке

2018-05-12 16:58 | www.trend.az | 8

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли в субботу второй авиаудар по мирным жителям в провинции Эль-Хасаке, погибли девять человек, сообщает сирийский гостелеканал, передает РИА Новости.

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что авиация коалиции нанесла удар по мирным жителям в деревне Аль-Хамади на юге провинции Эль-Хасаке в результате чего погибли восемь человек.

Второй авианалет пришелся на деревню Хидаж, расположенную юго-восточней города Эль-Хасаке. Там ракеты попали в жилые дома. На месте погибли четыре ребенка и пять женщин, уточняет гостелеканал.

В начале мая агентство SANA сообщало об ударе коалиции по поселению Аль-Фадель в той же провинции Эль-Хасаке. Тогда погибли не менее 25 человек.