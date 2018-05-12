В Черногории зарезали миллионершу из Украины

2018-05-12 17:01 | www.oxu.az | 8

В Черногории найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова.

Как передает Oxu.Az , об этом пишет Vijesti.

По данным журналистов, тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено 11 мая в ее квартире. Обстоятельства смерти выясняются.

Официально в полиции не подтвердили, что убитая — украинка, однако сообщили о многочисленных следах насилия на теле погибшей.

Анастасия Лашманова была директором компаний Mimoza Group и Sea Trade, владела отелем Mimoza и комплексом La Perla в Тивате, а также салоном красоты Femme fatale. По данным Fosmedia, активы бизнесвумен оцениваются примерно в 105 миллионов евро.