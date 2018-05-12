Лоту Гули покинул Турцию

2018-05-12 17:07 | www.oxu.az | 8

Самый влиятельный азербайджанский «вор в законе» Надир Салифов (Лоту Гули) покинул облюбованную им Турцию.

Как передает Oxu.Az, источники «Росбалта» связывают произошедшее с расследованием убийства в Анталии «законника» Гайоза Звиададзе (Гия Кутаисский). Неизвестно, куда могут привести «ниточки» расследования.

Люди, знакомые с Гули, отмечают, что некие силы специально наводят «тень» на Салифова.

Как рассказали собеседники «Росбалта», знакомые с ситуацией, Надир Салифов улетел из Стамбула в ОАЭ, где и намерен находиться ближайшее время. Сам он говорит знакомым, что просто решил «расслабиться», а заодно и изучить новые просторы для своей деятельности.

Однако в условиях, когда сразу два российских суда — Самарский облсуд и Пресненский суд Москвы — удовлетворили ходатайства о его заочном аресте за похищения и вымогательство, можно усомниться, что Лоту Гули просто так решил покинуть безопасную для него Турцию.

Впрочем, по данным «Росбалта», материалы о международном розыске Салифова в Интерпол пока еще не поступили.

В криминальном мире активно обсуждают версию, что переезд Салифова может быть связан с расследованием турецкой полицией обстоятельств убийства Гайоза Звиададзе (Гия Кутаисский).

В начале апреля Гия был в гостях у своего знакомого, «законника» Романа Барбакадзе (Ремена, Ремень), а когда возвращался в апартаменты, где проживал, трое киллеров в масках открыли по нему огонь. Источники агентства говорят, что, согласно оперативной информации, полученной турецкой полицией, «ниточки» от преступления могут вести к Лоту Гули.

В последнее время Звиададзе не раз беседовал с Гули, высказывая свое влиятельное мнение о гангстерах, с которыми общается Салифов, в частности — о том, являются ли они в действительности «законниками». Согласно версии, гуляющей в мафиозных кругах, Лоту Гули делал вид, что для него это мнение важно, однако в частных беседах высказывал серьезное недовольство поучениями Гии. А недовольство Салифова нередко сопровождается приходом киллеров в масках.

Однако собеседник «Росбалта», знакомый с ситуацией, ставит такую версию под сомнение и полагает, что определенные силы намеренно пытаются «повесить» на Гули убийство Звиададзе. Под этими силами подразумевается клан Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), у которого было гораздо больше поводов недолюбливать Гию Кутаисского. Известно, что Мераб был очень недоволен активностью Звиададзе и его перетягиванием на свою сторону ряда «законников», в том числе ранее входивших в клан Джангвеладзе.

Впрочем, в отличие от турецкой полиции, сами «криминальные генералы» особой активности в расследовании мотивов устранения Звиададзе не проявляют. Только один из его близких сторонников — Гоча Алпаидзе (Альфасон) — пытался несколько раз созвать «сходку» по данному поводу. Но понимания у коллег не нашел.

Также ожидают возможных действий со стороны Гелы Кардавы, пытавшегося восстановить при помощи Звиададзе свои «воровские» полномочия. После убийства «законники» не могли установить с ним связь и считали, что Гела отсиживается в Болгарии. Однако оказалось, что его молчание вынужденное — он пребывает в белорусской тюрьме.

В феврале 2018 года Кардава был задержан в аэропорту Минска, предполагалось, что его приговорят к штрафу и быстро вышлют из страны. Однако на Гелу было возбуждено дело за использование поддельных документов, он ожидает суда в местном СИЗО.