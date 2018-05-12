В Азербайджане задержано 23 человека, разыскиваемых в качестве должников

2018-05-12 17:05 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Органами внутренних дел Азербайджана в течение дня было зарегистрировано 117 фактов преступления, 28 из которых были раскрыты по "горячим следам".

Об этом говорится в статистике преступлений и происшествий, зарегистрированных органами МВД с 11 по 12 мая, распространенной в субботу пресс-службой министерства внутренних дел Азербайджана.

Вместе с тем, было обеспечено раскрытие 12 преступлений, совершенных в предыдущий период.

В общей сложности, были задержаны и переданы соответствующим органам 35 человек, находящихся в розыске, в том числе задержано четыре человека за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств, а также 23 человека, находящихся в розыске в качестве должников.

На автодорогах Азербайджана произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате чего погиб один и пострадало четыре человека.