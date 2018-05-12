Главу Минобороны Пакистана назначили исполняющим обязанности главы МИД

2018-05-12 17:16 | www.trend.az | 8

Министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан назначен исполняющим обязанности главы МИД страны до окончания срока полномочий действующего правительства, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

По данным телеканала, который ссылается на распоряжение премьер-министра страны Шахида Хакана Аббаси, Хан является членом правящей партии "Пакистанская мусульманская лига" и одним из ближайших сторонников экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа.

Телеканал отмечает, что пост министра иностранных дел Пакистана стал вакантным в конце апреля, когда Высокий суд Исламабада отстранил бывшего главу МИД республики Хаваджу Асифа. Основанием для такого решения послужило то, что при подаче в 2013 году документов на участие в парламентских выборах Асиф сокрыл факт наличия у него разрешения на работу от другого государства - ОАЭ.