В США в результате стрельбы у школы был убит подросток

2017-03-29 07:24 | www.trend.az | 4

В результате стрельбы, произошедшей во вторник на парковке рядом с одной из школ в округе Аллегейни, штат Пенсильвания, был убит 15-летний подросток, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.

По словам представителей полиции, огонь мог быть открыт из проезжающего мимо учебного заведения автомобиля. В настоящий момент стражи порядка проверяют прилегающую к месту происшествия территорию.

На данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента.