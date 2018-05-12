Генсек ООН надеется на скорое урегулирование карабахского конфликта

2018-05-12 17:44 | www.oxu.az | 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на прогресс в нагорно-карабахском урегулировании.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в поздравительном послании премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю его избрания на пост главы правительства.

Гутерреш отметил, что ООН решительно и последовательно поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем мирных переговоров.

«Надеюсь, что в этот чувствительный для процесса мирного урегулирования период эти усилия получат больший размах и приведут к положительным результатам, которые помогут установить продолжительный мир и обеспечить процветание для всех народов Южного Кавказа», - отмечается в послании.