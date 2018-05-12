Публичное закрытие ядерного полигона КНДР состоится 23-25 мая

2018-05-12 17:47 | www.trend.az | 8

Публичная церемония закрытия ядерного полигона Пхунгери в КНДР пройдет в один из дней в период между 23 и 25 мая. Об этом в субботу, как сообщило агентство ЦТАК, объявил МИД КНДР, передает ТАСС.

Ведомство отмечает, что дата проведения церемонии закрытия полигона будет зависеть от погодных условий. Сейчас Пхеньян ведет соответствующие технические приготовления, подчеркнули в МИД.

В ведомстве также сообщили, что присутствовать на церемонии смогут журналисты только из Южной Кореи, Китая, России, США и Великобритании.