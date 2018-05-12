Не менее 14 человек погибли в Индии при столкновении автофургона с цистерной (Обновлено)

2018-05-12 18:14 | www.trend.az | 9

18:14 (GMT+4) По меньшей мере 14 человек погибли, еще более 20 получили травмы в Индии, когда автофургон с пассажирами столкнулся на полной скорости с автоцистерной, передает ТАСС со ссылкой на газету The New Indian Express.

Инцидент произошел в субботу близ города Мухед в штате Махараштра.

По информации издания, все пассажиры автофургона направлялись на свадебное торжество в одну из местных деревень. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Состояние некоторых из них тяжелое.

Полиция начала расследования обстоятельств ДТП.