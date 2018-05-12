Северная Корея закроет свой ядерный полигон

2018-05-12 18:22 | www.apa.az | 8

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) решила закрыть ядерный полигон Пхунгери.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, такое решение приняла Центральная комиссия Трудовой партии Кореи.

Планируется полностью уничтожить вход на полигон и окружающие его объекты. С территории выведут всех научных работников и сотрудников охраны.

На мероприятии ожидается участие журналистов из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России.

Ядерный полигон Пхунгери в КНДР закроют 23-25 мая. В МИД КНДР сообщили, что точное время зависит от погодных условий.

Отметим, соглашение о закрытии ядерного полигона Пхунгери лидеры КНДР и Южной Кореи подписали на встрече 27 апреля.