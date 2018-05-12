В Бакинский метрополитен завезен еще один поезд

2018-05-12 18:49 | www.oxu.az | 9

Согласно договору по закупке двух новых поездов, подписанному между ЗАО «Бакинский метрополитен» и ОАО «Метровагонмаш», в Азербайджан завезен второй поезд.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

«В настоящее время прибывшие из России и местные специалисты осуществляют работы по вводу в эксплуатацию нового поезда. Будет установлено оборудование, проведены работы по отладке, а затем проведены испытания. Только после этого поезд будет запущен на линию», - сказал Пашаев.

По словам главы пресс-службы, каждый из новых поездов состоит из пяти вагонов.

«Эти поезда оснащены вагонами четвертого поколения и имеют ряд преимуществ по сравнению с вагонами, купленными в 2015 году. В новых поездах установлена система кондиционирования и вентиляции. В поезде существует переход между вагонами, а более широкие дверные проемы облегчают посадку-высадку пассажиров», - отметил Пашаев, добавив, что в вагонах также установлены ультрафиолетовые лампы, посредством которых осуществляется биологическая очистка воздуха.

По словам главы пресс-службы, с точки зрения технического оснащения этот поезд относится к самому последнему поколению.

Одним из важных новшеств, сказал Пашаев, является наличие в каждом вагоне 16 USB-портов (в целом в поезде 80 USB-портов) для подключения мобильных устройств.

«Кроме этого, в каждом из вагонов имеются посадочные места для лиц с ограниченными физическими возможностями, а также места для инвалидных кресел. Новый поезд также имеет преимущества перед предыдущими моделями в плане вместимости пассажиров, а срок его эксплуатации составляет 31 год», - добавил глава пресс-службы ЗАО.

Отметим, что договор по закупке новых вагонов подписали председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов и генеральный директор компании «Метровагонмаш» Борис Богатырев.