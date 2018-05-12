Инвалид Карабахской войны сжег свой дом - ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2018-05-12 18:54 | www.oxu.az | 8

Начато уголовное дело по факту поджога дома в Абшеронском районе.

Об этом Oxu.Az сообщили в исполнительной власти Абшеронского района.

Отмечается, что 11 мая житель поселка Мехтиабад Абшеронского района Фуад Ариф оглы Акперов 1976 года рождения поджег новое необжитое одноэтажное строение, расположенное на территории села Фатмаи, с целью снять видео провокационного и угрожающего характера.

«Фуад Акперов занимается куплей-продажей недвижимости на территории села Фатмаи.

Работники исполнительной власти Абшеронского района не вели никакие работы по сносу здания, о котором идет речь, и не требовали взятки от Фуада Акперова, как тот сообщает в известном видео.

Кроме того, в отношении Акперова не применялось физическое насилие.

По неизвестным для нас причинам Акперов, заранее спланировав свои действия, пригласил сотрудников интернет-телевидения в данное помещение, произнес специально подготовленную речь и произвел видеосъемку», - отметили в исполнительной власти.

На данный момент в прокуратуре Абшеронского района начато уголовное дело, ведется расследование.

16:06

Инвалид Карабахской войны Фуад Акперов сжег свой дом.

Как передает Oxu.Az, в своем видеообращении Ф.Акперов пояснил, что сделал это в знак протеста против произвола главы Исполнительной власти Абшеронского района Ирады Гюльмамедовой.

По словам Ф.Акперова, люди Гюльмамедовой избили его за то, что он отказался платить взятку.

«Государство мне выдало купчую на право владения этим домом. Почему я должен им платить? Я получаю пенсию в размере 214 манатов.

Я отказался, и тогда группа близких к главе района людей во главе с человеком по имени Баба зверски избили меня. И все это произошло на глазах у сотрудников полиции.

Я не буду им платить. А свой протест я смогу выразить лишь тем, что сожгу свой дом», - сказал Акперов в своем видеообращении, после чего действительно сжег свой дом.