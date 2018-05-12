В Швеции задержали мужчину, угрожавшего министрам

2018-05-12 19:22 | www.oxu.az | 7

Житель Швеции был задержан в субботу в столичном аэропорту Арланда и позднее взят судом под стражу за угрозы, которые 42-летний мужчина направлял министрам и политикам, а также за покушение на убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, мужчина, проживающий в провинции страны, был задержан по прилету из Таиланда.

Ранее суд выдал постановление о его заочном аресте.

Как сообщает телеканал SVT, в августе и сентябре 2017 года задержанный направлял письма с угрозами в правительство, муниципалитеты и общественным деятелям. В некоторых из посланий был белый порошок, который, правда, оказался неопасным. Покушение на убийство было совершено за пределами Швеции.