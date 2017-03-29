В Екатеринбурге вынужденно сел самолет из Москвы в Шанхай

2017-03-29 08:07 | www.trend.az | 4

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Шанхай, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", передает РИА Новости со ссылкой на начальника отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу Елена Епимахова.

По ее словам, посадка была совершена в ночь на 29 марта. Информацию о приземлении борта подтвердили в пресс-службе аэропорта "Кольцово", отметив, что все пассажиры размещены в терминале.

"В 01.03 запросил вынужденную посадку Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс № 208 из Москвы в Шанхай. По предварительным данным, сработал датчик технической неисправности. В 1:40 посадка была совершена. На борту 355 пассажиров и 14 членов экипажа. Сейчас самолет находится на дозаправке", — сказала Епимахова.