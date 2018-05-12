Саркисян назначил всех министров нового правительства

2018-05-12 21:00 | www.oxu.az | 8

Президент Армении Армен Саркисян назначил всех министров в составе нового правительства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, в субботу указами президента Армении вице-премьером назначен Мгер Григорян, министром труда и по социальным вопросам – депутат от фракции «Елк» (Исход) Мане Тандилян, министром финансов – бывший главный казначей страны Атом Джанджугазян, министром юстиции – депутат парламента от фракции «Елк» Артак Зейналян, министром здравоохранения – Арсен Торосян, не занимавший ранее госдолжностей.

Министрами сельского хозяйства стал бывший губернатор Ширакской области Артур Хачатрян, министром экономического развития и инвестиций – экс-глава министерства охраны природы Арцвик Минасян, оба представляют партию «Дашнакцутюн».

Министром спорта и по вопросам молодежи назначен бывший глава одного из управлений ведомства Левон Ваградян, руководителем МЧС – бывший глава Минспорта Грачья Ростомян.

Министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов стал Артур Григорян, министром культуры – Лилит Макунц, министром охраны природы – Эрик Григорян, министром транспорта, связи и информационных технологий – Ашот Акопян.