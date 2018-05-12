ЕС выделил €1,5 млн для помощи пострадавшим при прорыве плотины в Кении

2018-05-12 21:15 | www.trend.az | 7

Евросоюз выделил €1,5 млн на оказание гуманитарной помощи семьям, наиболее пострадавшим от прорыва плотины в Кении, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии (ЕК).

"Европейский союз опечален гибелью людей в Кении при прорыве плотины вблизи города Солай, а также в результате сильных наводнений в разных районах страны. ЕС делает все возможное для оказания помощи наиболее пострадавшим в этой трагедии. Выделяемые финансовые средства помогут обеспечить доставку предметов первой необходимости", - приводит пресс-служба слова еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристоса Стилианидеса.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, выделенные средства предназначены для обеспечения пострадавших временным жильем, восстановления систем водоснабжения и канализации, а также для проведения профилактических мероприятий для недопущения эпидемий.