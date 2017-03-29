Президент Азербайджана: "Мы создаем условия, чтобы можно было хорошо заработать"

2017-03-29 08:24 | www.apa.az | 4

«Развитие хлопководства принесет стране дополнительную прибыль. Но хочу, чтобы вы знали, эта прибыль несравнима с нефтяным доходом. От продажи нефти в страну поступает валюта в миллиарды долларов. В бюджете цена нефти заложена на уровне 40 долларов, если в этом году цена нефти будет таковой, то в страну поступит более 5 млрд. долларов». Как передает АПА, об этом президент Ильхам Алиев заявил в заключительной речи на республиканском совещании в Саатлы по вопросам развития хлопководства.

Глава государства отметил, что развитие хлопководства, в первую очередь, рассчитано на рост занятости и улучшение жизненного уровня граждан, проживающих в районах: «Поэтому средства от экспорта нефти мы вкладываем в эту сферу, чтобы люди лучше жили, работали, зарабатывали. Мы создаем условия, чтобы можно было хорошо заработать. Поэтому развитие хлопководства для меня – президента, это, в первую очередь, социальный проект, затем - экономический проект, а уже потом – проект, обеспечивающий поступление валюты».