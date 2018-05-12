Пашинян предупредил о многочисленных фейковых аккаунтах с его именем

2018-05-12 21:56 | www.oxu.az | 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что в Facebook полно аккаунтов с его именем, но не имеющим к нему никакого отношения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом написал Пашинян в Facebook.

«От моего имени открыты многочисленные фейковые страницы. Кроме этого моего личного аккаунта, ссылку на который я размещаю в первом же комментарии под постом, все остальные страницы фальшивые»

Премьер сообщил также, что у него нет аккаунта в Instagram.