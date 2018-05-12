Предатели на службе зарубежных «демократий»

2018-05-12 22:02 | www.oxu.az | 8

В последнее время на самых различных уровнях очень много говорилось об антиазербайджанских элементах за пределами страны.

Однако, как передает Oxu.Az, таких людей немало и в самом Азербайджане.

На фоне упреков в отсутствии демократии и необеспечении прав человека, которые время от времени звучат в адрес Азербайджана из Запада, эти активисты, преследуя совершенно противоположные цели, невольно помогают Азербайджану доказывать, что эти упреки безосновательны.

К примеру, вот уже 8 лет в Азербайджане действует интернет-канал «Obyektiv TV», который, вопреки своему громкому названию (Объективное телевидение – авт.), пичкает свою публику необъективной информацией.

Телеканал регулярно транслирует в массы предвзятую информацию о якобы несоблюдении прав журналистов, нарушении свободы самовыражения, необеспечении верховенства закона. Также публике доносится лживая информация о нарушении свободы выбора и собрания, гендерного равноправия.

Одним словом, телеканал старательно и упорно работает на формирование неблагоприятного имиджа вокруг нашей страны.

Мишенью при этом становятся не только представители власти и государства Азербайджана, но и дипломатических корпусов и иностранных представительств в нашей стране.

На днях два работника «Obyektiv TV» – Азер Казымзаде и Эльтадж Мирзоев – прекратили сотрудничество с каналом.

Причиной называется недостаточная заработная плата. Казалось бы, финансовые проблемы могли бы стать поводом для прекращения брезгливой и гнусной деятельности по очернению собственной родины. Однако в действительности все с точностью до наоборот.

Так, Кязымзаде, сообщивший об уходе из «Obyektiv TV» на своей странице в Facebook, также проинформировал своих друзей и подписчиков о планах по открытию собственного телеканала. То есть, можно предполагать, что провокации продолжатся и с новой силой.

Скрываясь за образом «правдоискателей», Кязымзаде и Ко на самом деле ищут собственную выгоду, абсолютно не гнушаясь самых грязных ее источников и поступаясь интересами собственного государства. Иначе как предателями таких людей не назовешь.

Здесь надо отметить некоторые моменты из биографии Кязымзаде, которые проливают свет на мотивы и задачи ему подобных.

Азер Кязымзаде имеет тесные связи с сепаратистами. Длительное время является сотрудником газеты «Талышон Садо». Красноречивый факт из деятельности этого издания - один из коллег Кязымзаде по «Талышон Садо» Шахин Мирзали в 2017 году запросил «временное убежище» в Армении. Омерзительнейший поступок, до которого не дошли даже печально известные ордуханы и туралы (Ордухан Теймурзхан и Турал Садыхлы – представители так называемой эмиграционной оппозиции азербайджанских властей – авт.)

Сам же Азер уже успел в свои 26 лет увидеть жизнь по ту сторону тюремной решетки. В 2013 году он был задержан полицией за участие в несанкционированной акции протеста и был оштрафован на 400 манатов, в 2017 году был повторно задержан.

На «Obyektiv TV» Кязымзаде был ведущим любительской передачи «Günün Nəbzi», а в Facebook ведет страницу «Sancaq», также известной своей антиправительственной направленностью.

Эти предатели, продавшиеся за деньги сепаратистов любых видов, хотели поднять народ на властей. Но перенос выборов перепутал их планы, предатели просто не успели напичкать людей своими дурными идеями, направленными против устоев азербайджанского государства. Их цель - не счастье народа, а оправдание подачек господинов из-за рубежа.