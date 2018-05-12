В Тбилиси протестующие выдвинули требование премьер-министру

2018-05-12 21:56 | www.apa.az | 7

В Тбилиси продолжается акция протеста против спецоперации по задержанию наркоторговцев в ночных клубах. По сообщению грузинского АПА, протестующие, перекрыв центральный проспект Руставели, требуют встречи с представителями правительства.

На прилегающую улицу привлечены подразделение спецназа и водометы.

Движение «Белого шума» призывает премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили сделать заявление в связи со спецоперацией в тбилисских клубах.

Как заявил лидер движения Бека Цикаришвили на акции у здания парламента, Георгию Квирикашвили дают срок до 22:00.

Отметим, что в ходе спецопераций в тбилисских клубах задержаны 8 наркоторговцев.