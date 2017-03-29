Узбекистан планирует в 2017 г. сократить импорт более чем на $1 млрд

2017-03-29 08:09 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан намерен в 2017 году сократить импорт более чем на 1,1 миллиарда долларов за счет переориентации закупок на локализованные товары и организации производства новых видов импортозамещающей продукции, согласно данным минэкономики страны.

По данным ведомства, в текущем году предусматривается реализация 960 проектов с общим объемом производства локализованной продукции на сумму около 6,5 триллиона сумов. Также определены 122 востребованных вида продукции, рекомендуемых к освоению отечественным предприятиями.

В соответствии с утвержденной постановлением президента Мирзияева программы локализации производства на 2017−2019 годы, прорабатывается возможность размещения во всех районах и городах Узбекистана производств по выпуску продукции, импортируемой предприятиями данных территорий. До 2019 года намечена реализация 1,146 тысячи проектов локализации с общим объемом производства 3,4 миллиарда долларов.

За последние три года полностью прекращен импорт по более 100 товарным группам, в том числе по таким, как шахтные вагонетки, вакуумные насосы, башенные краны, отдельные виды огнеупоров и кислотоупорных материалов, стеновые материалы, сэндвич-панели, ковролан.

Импорт по более чем 350 позициям - телевизоры, кондиционеры, холодильники и морозильники, пылесосы, бытовые светильники, автомобильные фильтры и радиаторы, цельнометаллические баллоны, спиральношовные и прямошовные стальные трубы, медные трубы, керамическая плитка, линолеум, отдельные виды тканей из синтетических волокон, медицинские ампулы, полиграфическая краска, детские игрушки, спортивный инвентарь - был снижен вдвое.

В 2010−2016 годах в стране было реализовано около двух тысяч проектов локализации, за счет которых накопленный ежегодный эффект импортозамещения превысил 7,5 миллиарда долларов.

(Автор: Демир Азизов)