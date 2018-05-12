Протестующие в Тбилиси требуют отставки премьер-министра – ОБНОВЛЕНО

2018-05-12 23:06 | www.oxu.az | 8

К зданию парламента Грузии, где проходят акции протеста, привлечены дополнительные силы полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на грузинские СМИ, отряды специального назначения усилили контроль в некоторых улицах.

Спецназ размещен на проспекте Руставели, в том числе на улице, ведущей к церкви Кашвети.

На площади перед парламентом Грузии собрались от двух до пяти тыс. человек. Помимо отставки премьера и главы МВД они требуют увольнения полицейских и командиров, которые накануне ночью совершили силовую операцию в двух ночных клубах столицы.

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Жители Тбилиси, собравшиеся на протестную акцию в центре города, требуют отставки премьер-министра страны Георгия Квиркиашвили и министра внутренних дел Георгия Гахарии после спецоперации с участием спецназа по задержанию распространителей наркотиков в ночных клубах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, один из организаторов акции сказал:

«Мы не отступим до тех пор, пока в отставку не уйдут премьер и министр внутренних дел. Мы против насилия, дайте нам свободу! Одумайтесь! Сегодня собрались прогрессивно мыслящие молодые люди. С сегодняшнего дня все мы должны защищать наши права, мы верим, что ни клуб, ни фестиваль и ни мирная акция не проводится только ради тусовки, мы не наркоманы. Будьте свободными!».

Собравшиеся также требуют объявить прошедший день «черной пятницей» и требуют наказать всех ответственных.

В результате спецоперации грузинских правоохранительных структур были задержаны около 70 человек.