США готовы сотрудничать и выстраивать отношения с властями Ирака - Помпео

2018-05-12 23:40 | www.trend.az | 8

Соединенные Штаты готовы сотрудничать и выстраивать долгосрочные отношения с иракскими властями. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, распространенном в субботу после того, как в Ираке завершились выборы в Совет представителей (парламент), передает ТАСС.

"Соединенные Штаты готовы работать вместе с иракскими властями в то время, как мы продолжаем выстраивать долгосрочные отношения сотрудничества и дружбы между нашими двумя странами", - отметил глава Госдепартамента, добавив, что такие отношения будут "способствовать стабильности в регионе, укреплению мира и процветанию в Ираке".