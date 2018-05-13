Что происходит в Грузии? - МНЕНИЯ

2018-05-13 00:30 | www.oxu.az | 8

Спецоперация грузинских силовых ведомств, проведенная в столичных ночных клубах «Бассиани» и «Галереи» 12 мая, спровоцировала социальные беспорядки в Тбилиси.

Как передает Oxu.Az, эта ситуация вызвала много разных суждений в международном экспертном сообществе.

Одни убеждены, что дурной пример армян оказался заразителен для грузин, другие утверждают, что революцией, даже если «бархатной», в мирной Грузии и не пахнет.

По мнению российского блогера и политического обозревателя Дениса Коркодинова, Грузия готовится к государственному перевороту:

«У здания парламента Грузии в воскресенье собрались сотни молодых людей, выражающие протест действиям официальных представителей власти. Начались столкновения между участниками протестной акции «За мою свободу» и полицейскими.

Одним из главных требований участников акции является отставка премьер-министра страны и министра внутренних дел Грузии.

Ситуация осложняется тем, что государственные органы власти стремительно начинают терять контроль над протестной активностью молодежи. В Тбилиси стягиваются внутренние войска.

Сотрудники силовых ведомств не исключают, что протестующие могут предпринять попытку штурма здания грузинского парламента и организовать государственный переворот», - отметил Коркодинов.

В самой Грузии на протекающие протесты смотрят с определенным хладнокровием.

По словам политолога Гелы Васадзе, о госперевороте не может быть и речи.

«Протестующих не более полутора тысяч человек, в основном креативная молодежь и альтернативщики. Дело в том, что тема протестов у большинства вызывает скорее отторжение, чем поддержку.

Откуда информация про внутренние войска, непонятно.

Что же касается отставки премьера, то об этом говорили в толпе, но не с трибуны», - отметил эксперт.

Васадзе уверен, что «вся эта движуха может быть использована и будет использована для борьбы внутри власти, но не более того».

«Законы надо исполнять, тогда и молодежь успокоится. Повторюсь, большинство там - креативный класс. Им важно, чтобы Грузия была свободной страной, а свобода начинается с верховенства права», - подчеркнул грузинский политолог.

Али МАМЕДОВ

