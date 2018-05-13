На севере Сирии прогремел взрыв, погибли девять человек, десятки пострадали

2018-05-13 00:55 | www.trend.az | 8

Девять человек погибли, 28 получили ранения при подрыве двух начиненных взрывчаткой автомобилей в провинции Идлиб на севере Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на директора пресс-службы муниципального совета города Азаз Ясир аз-Заима.

"Число погибших в результате взрыва начиненной взрывчаткой машины, припаркованной перед центральной больницей в провинции Идлиб, увеличилось до девяти мирных жителей, из них три охранника больницы", — заявил чиновник.

По словам аз-Заима, трое погибших были охранниками больницы. Также сообщается, что девять человек пропали без вести.