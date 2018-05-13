Полиция подтвердила гибель одного человека в результате нападения в Париже (Обновлено)

2018-05-13 00:56 | www.trend.az | 8

00:56 (GMT+4) В результате нападения неизвестного мужчины в Париже убит один человек, четверо пострадали, двое из них получили серьезные ранения. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил представитель столичной полиции в эфире телеканал BFMTV.

Он также подтвердил, что нападавший был ликвидирован.

00:08 (GMT+4) Неизвестный мужчина напал в субботу вечером на прохожих на одной из улиц в центре Парижа, в результате чего один прохожий погиб, еще восемь получили ранения. Убит и нападавший, по которому открыл огонь патрульный полицейский, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Инцидент произошел около 21:30 по местному времени на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. Согласно первым данным, вооруженный ножом злоумышленник устроил "беспорядочную резню", нанося удары прохожим. В результате его действий "восемь человек получили ранения, двое погибли, включая нападавшего". Ликвидировали его сотрудники муниципальной полиции, оказавшиеся поблизости.