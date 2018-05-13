Мэр Тбилиси предложил протестующим вместе бороться с незаконным оборотом наркотиков

2018-05-13 01:03 | www.apa.az | 7

Мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с заявлением в связи с акцией у здания парламента в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро АПА, К.Каладзе предложил протестующим вместе бороться с незаконным оборотом наркотиков.

Я никому не предлагаю матч в знак примирения, мои сестры и братья, я предлагаю вам вместе выйти на боле боя и бороться с наркотрафиком и реализаторами наркотиков, — заявил Каха Каладзе.

Как отметил мэр Тбилиси, идут спекуляции, что задержание восьми человек по обвинению в реализации наркотиков, является ударом по ночной экономике и клубной музыке.

«Заявляю с полной ответственностью, обязательно будет развиваться ночная экономика и будет максимальная поддержка и содействие», — заявил Каха Каладзе.

К.Каладзе назвал несерьезными требования протестующих отправить в отставку премьер-министра и главу МВД.