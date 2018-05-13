Трамп приветствовал закрытие ядерного полигона в КНДР

2018-05-13 01:27 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп приветствовал готовящееся закрытие ядерного полигона в КНДР, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне, передает РИА Новости.

"Северная Корея объявила, что в этом месяце они закроют ядерный испытательный полигон перед большой встречей в верхах 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!" — написал в Twitter Трамп, который планирует встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

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