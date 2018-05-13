При взрыве в Сирии погибли девять человек

2018-05-13 02:23 | www.apa.az | 8

Девять человек погибли при подрыве двух начиненных взрывчаткой автомобилей в провинции Идлиб на севере Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора пресс-службы муниципального совета города Азаз Ясира аз-Заима.

«Число погибших в результате взрыва начиненной взрывчаткой машины, припаркованной перед центральной больницей в провинции Идлиб, увеличилось до девяти мирных жителей, из них три охранника больницы», — заявил он.

Еще 28 получили ранения, девять человек пропали без вести.