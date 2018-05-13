Победителем «Евровидения 2018» c 529 баллами стала представительница Израиля Нетта

2018-05-13 02:57 | www.apa.az | 8
Определился победитель международного песенного шоу «Евровидение 2018», состоявшийся в столице Португалии Лиссабоне.
Как сообщает АПА, победителем «Евровидения-2018» стала представительница Израиля Нетта с песней Toy. По итогам голосования она набрала 529 баллов.
По итогам голосования, в первой тройке утвердились Израиль 529, Кипр с 436 и Австрия с 346 баллами.
Напомним, что в конкурсе «Евровидение», проводимом в 63-й раз, принимали участие артисты из 43 стран. В финале «Евровидения-2018» приняли участие 26 стран.
Представительница Азербайджана Айсель Мамедова, вышла на сцену первой в I полуфинале и исполнила композицию “X my heart”, но не смогла пройти в финал.
Таким образом, «Евровидение 2019» пройдет в Израиле.