Победителем «Евровидения 2018» c 529 баллами стала представительница Израиля Нетта

2018-05-13 02:57 | www.apa.az | 8

Определился победитель международного песенного шоу «Евровидение 2018», состоявшийся в столице Португалии Лиссабоне.

Как сообщает АПА, победителем «Евровидения-2018» стала представительница Израиля Нетта с песней Toy. По итогам голосования она набрала 529 баллов.

По итогам голосования, в первой тройке утвердились Израиль 529, Кипр с 436 и Австрия с 346 баллами.

Напомним, что в конкурсе «Евровидение», проводимом в 63-й раз, принимали участие артисты из 43 стран. В финале «Евровидения-2018» приняли участие 26 стран.

Представительница Азербайджана Айсель Мамедова, вышла на сцену первой в I полуфинале и исполнила композицию “X my heart”, но не смогла пройти в финал.

Таким образом, «Евровидение 2019» пройдет в Израиле.