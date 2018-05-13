ИГ взяло на себя ответственность за нападение с ножом в Париже

2018-05-13 03:00 | www.trend.az | 8

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом в центре Парижа, в результате которого один человек скончался, еще четверо получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Инцидент произошел около 21:30 по местному времени на улице Монсиньи во втором округе Парижа - в двух шагах от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. Согласно первым данным, вооруженный ножом злоумышленник устроил беспорядочную резню, нанося удары прохожим. Нападавший был ликвидирован на месте подоспевшими сотрудниками муниципальной полиции.