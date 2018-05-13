В Лиссабоне определился победитель «Евровидения 2018» - ВИДЕО

2018-05-13 02:58 | www.oxu.az | 6

Победителем песенного конкурса «Евровидение», который в 2018 году проходил в Лиссабоне, стала участница из Израиля Нетта Барзелай.

Как передает Oxu.Az, Барзелай по итогам голосования жюри и зрителей набрала 529 баллов. Она выступила с песней «Toy» (Игрушка).

Втрое место досталось Кипру (436 баллов), а третье - Италии (308 баллов).

В этом году участие в «Евровидении» приняли конкурсанты из 43 стран, из которых 26 прошли в финал.

За победу в финале «Евровидения 2018» боролись Украина, Испания, Словения, Литва, Австрия, Эстония, Норвегия, Португалия, Великобритания, Сербия, Германия, Албания, Франция, Чехия, Дания, Австралия, Финляндия, Болгария, Молдова, Швеция, Румыния, Израиль, Нидерланды, Ирландия, Кипр и Италия.

«Евровидение 2018» проходило в столице Португалии благодаря победе конкурсанта Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois на конкурсе в 2017 году, который прошел в Киеве.

Напомним, что ранее представительница Азербайджана Айсель Мамедова, выступавшая под номером 1 в первом полуфинале, не смогла выйти в финал конкурса.

Пярвиз ГУСЕИН

