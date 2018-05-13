Макрон выразил соболезнования в связи с нападением на прохожих в Париже

2018-05-13 03:52 | www.trend.az | 8

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким погибшего в результате нападения неизвестного на прохожих в субботу вечером в Париже и отметил "смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста", передает РИА Новости.

"Все мои мысли о жертвах и раненых в атаке, которая произошла сегодня вечером в Париже, а также об их близких. Я от имени всех французов приветствую смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста", — написал Макрон в своем микроблоге в Twitter.

​Он отметил, что Франция вновь платит цену за кровь, но ни на каплю не уступит врагам.