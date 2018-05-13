Трамп считает, что ядерная сделка позволила Ирану нарастить свой оборонный бюджет

2018-05-13 04:29 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп считает, что соглашение по иранской ядерной программе позволило Тегерану нарастить оборонный бюджет страны более чем на 40 процентов. Об этом, как передает ТАСС, написал американский лидер в своем Twitter.

"Оборонный бюджет Ирана увеличился более чем на 40% с тех пор, как [экс-президент США Барак] Обама достиг договоренности по ядерной сделке... просто очередное свидетельство того, что все это была большая ложь. Но теперь уже нет!" - написал Трамп.

Американский лидер 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.