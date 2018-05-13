ИГ взяло ответственность за нападение в Париже

2018-05-13 04:31 | www.apa.az | 7

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Париже, в результате которого погиб один человек и четверо получили ранения. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал FranceInfo.

Полиция выявила террористический след в нападении на прохожих в Париже, нападавший кричал "Аллах акбар", сообщил ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс. Он отметил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование.