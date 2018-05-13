Шесть человек стали жертвами ДТП в РФ

2018-05-13 05:32 | www.trend.az | 8

Шесть человек погибли после автоаварии в Предгорном районе Ставрополья в ночь на воскресенье, передает Интерфакс со ссылкой на управление ГИБДД.

В свою очередь, отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД сообщает, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь со стороны поселка Подкумок в направлении города Минеральные Воды, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2109. Предполагаемый виновник ДТП - водитель "семерки" - с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию Кисловодска.